Congo-Brazzaville: Comptabilité publique - La DGPP et l'Onec en guerre contre les agents comptables illégaux

La Direction générale du portefeuille public (DGPP) va conclure sous peu un partenariat avec l'Ordre national des experts comptables-Congo (Onec-C), en vue de combattre l'exercice illégal de la profession par des agents non-enregistrés à cette organisation professionnelle. Son président, Brice Voltaire Etou-Obambi, l'a annoncé le 13 mai, à l'issue d'un entretien avec la directrice générale du portefeuille public, Karine Emma N'Guesso Mouandé.

La visite du président de l'Onec-C auprès de la directrice générale du portefeuille public s'inscrivait dans le cadre de la courtoisie. Il a profité de l'occasion pour lui présenter le nouveau bureau de cette organisation, élu lors de l'assemblée tenue le 17 avril dernier, ainsi que les grandes résolutions adoptées.

L'essentiel de ces résolutions porte, entre autres, sur des actions à mener pour officialiser l'adhésion de l'Onec-C à la Fédération internationale des experts comptables, dans le but d'arrimer la profession de comptable du Congo aux standards internationaux.

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Pour garantir le bon exercice de cette profession dans le pays, les deux entités ont évoqué la nécessité de mettre en place un cadre structuré de partenariat entre elles. L'objectif est d'améliorer la gouvernance financière des entreprises du portefeuille public, de garantir la transparence et la fiabilité de l'information financière, mais aussi et surtout de renforcer les mécanismes de contrôle et d'audit.

« En tant qu'experts comptables, il est impérieux que nous travaillons en synergie avec les structures relevant du portefeuille public. Notre ambition est de mettre de l'ordre dans la profession de comptable, car la plupart de ceux qui y exercent ne sont pas inscrits à notre organisation. Cela est contraire au protocole Ohada en la matière. Celui-ci dispose que lorsqu'il y a l'ordre dans un Etat, ne peuvent travailler dans des entités relevant du portefeuille public que les experts comptables inscrits à l'Ordre des experts comptables », a expliqué le président de l'Onec-C, Brice Voltaire Etou-Obambi.

Le partenariat envisagé devrait couvrir notamment le diagnostic et la fiabilisation des comptes des entreprises publiques; l'appui aux processus de restructuration et de redressement ainsi que le renforcement des dispositifs de gouvernance et de contrôle interne. Ses actions seront élargies à la lutte contre l'exercice illégal de la profession comptable ; à la professionnalisation des cadres financiers et comptables ainsi que l'accompagnement technique des politiques publiques et des réformes du portefeuille public.

Pour intégrer l'Ordre des experts comptables, a-t-il précisé, il faut avoir un diplôme d'expertise comptable, un diplôme équivalent ou avoir suivi des formations appropriées en la matière. A cet effet, le candidat doit constituer un dossier qui va suivre un parcours spécial jusqu'à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui lui attribuera un agrément. Celui-ci lui permettra de s'inscrire à l'ordre.