Tunisie: Ligue 1 - Le Club Africain célèbre son 14e titre dans une ambiance de fête à Radès

Le Club Africain a officiellement reçu, ce jeudi au stade Hammadi Agrebi de Radès, le trophée de champion de la Ligue professionnelle 1 de football, à l'issue de la dernière journée du championnat face à l'Olympique de Béja (1-1), dans une ambiance festive marquée par une forte présence du public.

La cérémonie de remise du trophée s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, qui a remis le symbole du championnat (l'aigle doré) au capitaine de l'équipe, Moataz Zammouri.

L'événement a également réuni plusieurs personnalités du football tunisien et des autorités locales, dont le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Nasri, le gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, ainsi que le président du Club Africain, Mohsen Trabelsi.

Ce sacre vient couronner une saison remarquable pour le club de Bab Jedid, qui décroche ainsi son quatorzième titre de champion de Tunisie. Le titre a été célébré dans une atmosphère de grande ferveur, aussi bien dans les tribunes que sur la pelouse du stade de Radès.

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Avec ce nouveau sacre, le Club Africain confirme son retour au premier plan du football national et obtient son billet pour les compétitions africaines, notamment la Ligue des champions de la CAF.

En marge de la rencontre, l'équipe de basketball du Club Africain a également été mise à l'honneur, effectuant une parade symbolique à la mi-temps pour célébrer son récent sacre en Coupe de Tunisie, ajoutant une touche supplémentaire à cette soirée festive pour les couleurs rouge et blanc.