Madagascar: Epp Tsarahasina - Des écoliers publient leur livre

14 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Publié officiellement ce mercredi, le livre inspiré du conte malgache intitulé « Mission Madagasikara : vonjeo Ifara » a été réalisé par vingt-deux élèves de la classe de 7e de l'EPP Tsarahasina Ambohimangakely.

L'initiative vient de Sylvia Randrianjohany, marraine de l'établissement et enseignante dans une école à Mayotte. Souhaitant encourager la créativité des élèves et valoriser la culture malgache, elle a proposé aux écoliers de participer à la réalisation de cet ouvrage en collaboration avec Hello Récit, une maison d'édition basée à Paris qui met en avant les cultures de l'océan Indien. Le projet s'inscrit également dans le cadre de la plateforme Adage en France, qui propose des projets culturels et artistiques aux enseignants. L'objectif est désormais d'étendre cette initiative à d'autres écoles.

Ce projet a permis aux élèves de découvrir les différentes étapes de l'édition d'un livre tout en révélant leurs talents. « Cela marque une histoire qui restera gravée dans le coeur des enfants et leur permet de mettre en valeur leurs capacités », souligne Mme Nina, directrice de l'école.

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Initialement prévu pour être réalisé en une semaine, le livre a finalement été achevé en seulement deux jours grâce à l'implication des élèves. Cet ouvrage bilingue français-malgache compte une cinquantaine de pages, avec l'ambition de faire rayonner la culture malgache à l'international.

À travers ce projet, les initiateurs souhaitent promouvoir les cultures et les talents des enfants de Madagascar et de l'océan Indien. Les ouvrages sont ainsi choisis en fonction des spécificités culturelles de chaque pays.

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