Ethiopie: Ethiopian Airlines à la pointe de l'acquisition et de l'exploitation d'avions à la pointe de la technologie - PDG du groupe

Addis Ababa — « Ethiopian Airlines a toujours été à la pointe en matière d'acquisition, d'exploitation et de maintenance d'avions à la pointe de la technologie », a déclaré aujourd'hui Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

Le PDG a fait cette déclaration lors d'une des célébrations marquant les 80 ans de succès d'Ethiopian Airlines, qui se déroulent depuis le début de l'année 2026.

Depuis le début de l'année 2026, la compagnie célèbre ses 80 ans de succès, conservant son statut de plus grande compagnie aérienne du continent et de celle qui connaît la croissance la plus rapide.

S'exprimant aujourd'hui lors d'un salon aéronautique statique à l'aéroport international de Bole, M. Mesfin a déclaré que la compagnie avait depuis longtemps donné la priorité aux avions modernes afin de soutenir ses performances, sa fiabilité et la croissance continue de ses services de transport de passagers et de fret.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement, au cours duquel des avions étaient exposés sur place, a retracé les étapes marquantes de l'histoire de la compagnie aérienne, en mettant en avant l'évolution de sa flotte, de son image de marque et de sa contribution à la connectivité aérienne régionale et mondiale.

Ethiopian Airlines exploite une flotte moderne et de dernière génération, que le PDG a qualifiée de facteur essentiel au succès de la compagnie.

La compagnie aérienne a utilisé de nouveaux appareils pour devenir l'un des transporteurs les plus prospères d'Afrique et un opérateur mondialement reconnu d'avions à la pointe de la technologie, a-t-il ajouté.

Ethiopian Airlines exploite actuellement 147 appareils de différents modèles et a passé commande de plus de 100 appareils auprès de Boeing et d'Airbus, a-t-on appris. Les livraisons sont prévues d'ici à 2032.

« Ce n'est pas la fin », a déclaré M. Mefin, présentant cet anniversaire comme s'inscrivant dans un effort de transformation à long terme visant à renforcer la capacité et la connectivité.

Le PDG a établi un lien entre la modernisation de la flotte de la compagnie aérienne et son rayonnement ainsi que son impact économique, soulignant qu'Ethiopian Airlines transporte environ 21 millions de passagers par an, achemine plus de 850 000 tonnes de fret et dessert plus de 140 destinations dans plus de 80 pays.

La compagnie aérienne utilise désormais sa flotte pour relier des voyageurs dans 82 pays répartis sur les cinq continents.

Le salon aéronautique et le programme organisés à l'occasion du 80e anniversaire soulignent les progrès de l'aviation en Éthiopie et le rôle joué par Ethiopian Airlines dans l'élargissement de l'accès aux voyages.