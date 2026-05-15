Addis Ababa — La transformation de l'Éthiopie est tout à fait à portée de main si le pays exploite pleinement ses ressources intrinsèques et son immense potentiel, a déclaré la ministre d'État chargée de l'Agriculture, Sofia Kassa, soulignant que les récents succès témoignent clairement de la possibilité d'atteindre la prospérité au-delà de l'autosuffisance.

Elle a fait cette remarque lors d'un forum consultatif de haut niveau intitulé « De la dépendance à la productivité », qui se tient actuellement à Hawassa.

Cet événement est organisé grâce à une collaboration entre l'Agence de presse éthiopienne et le ministère de l'Agriculture.

S'exprimant au cours des délibérations, la ministre d'État a souligné que le parcours de l'Éthiopie, qui passe d'une économie dépendante de l'aide à une économie axée sur la productivité, progresse avec un élan encourageant.

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Elle a souligné que les profonds changements observés dans la vie des citoyens qui dépendaient autrefois de l'aide humanitaire constituent un exemple éclatant de cette transition, a-t-elle ajouté.

Selon elle, l'Éthiopie peut franchir des étapes décisives qui vont au-delà des besoins fondamentaux et redéfinir l'avenir de la nation en exploitant efficacement ses ressources naturelles.

Pour pérenniser ces progrès, Sofia a appelé à une institutionnalisation solide, à une coordination sans faille entre les dirigeants et à un engagement indéfectible en faveur de la cohérence et d'un impact à long terme.

Au-delà de cette réorientation vers la productivité, la ministre d'État a souligné que les initiatives prises par des citoyens autrefois dépendants de l'aide ont généré des retombées socio-économiques multiples.

Elle a en outre insisté sur la nécessité de combler les déficits de financement qui empêchent actuellement le secteur agricole de réaliser pleinement son potentiel.

Pour sa part, Usman Surur, chef du Bureau de l'agriculture de la région du Centre de l'Éthiopie, ayant le rang d'administrateur en chef adjoint, a déclaré que la région avait pris conscience de ses atouts et était passée résolument à la phase de mise en oeuvre.

Il a ajouté qu'un mouvement en cours, intitulé « Agriculture intégrée pour la prospérité des agriculteurs », avait été lancé afin de former des citoyens autonomes garantissant une sécurité économique durable.

« Notre priorité reste d'assurer la sécurité alimentaire des ménages, de remplacer les importations et d'améliorer le volume et la qualité des produits destinés à l'exportation et aux intrants industriels », a déclaré Usman.

Selon lui, les habitants de la région, qui bénéficiaient auparavant de divers dispositifs de protection sociale, produisent désormais des excédents et approvisionnent les marchés locaux.

Ce succès, a-t-il expliqué, repose sur une vision commune, l'utilisation stratégique des ressources et l'adoption de techniques de culture modernes adaptées aux saisons de production spécifiques.

En identifiant des produits spécifiques pour des modèles agricoles centrés sur la famille, la région a transformé ses plans en résultats concrets qui changent la vie des gens.

Usman a affirmé qu'une nouvelle classe d'agriculteurs, qui récolte directement les fruits de la prospérité des ménages, a vu le jour.

Il a conclu sur une note d'optimisme, affirmant que le jour où l'Éthiopie dépassera pleinement sa dépendance pour atteindre les sommets de la prospérité approche à grands pas.

Au forum qui se tient actuellement, sont présents Ewnete Alene, présidente de la commission permanente des affaires démocratiques de l'Assemblée parlementaire de l'Éthiopie (HPR), Bikila Hurisa, ministre coordinateur du Centre pour la consolidation du système démocratique au sein du cabinet du Premier ministre, ainsi que Tesfahun Gobezay, ministre d'État chargé des services de communication du gouvernement.

Le forum a également réuni Memru Moke, directeur du Bureau de l'agriculture de la région de Sidama, ainsi que d'autres responsables et experts agricoles.