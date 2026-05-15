Ethiopie: L'Éthiopie et l'Italie signent un accord de subvention de 5 millions d'euros pour le projet « Kebena Riverside »

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Italie ont signé un accord de subvention de 5 millions d'euros pour lancer le projet de réaménagement des berges des affluents de la Kebena.

Selon le ministère des Finances, ce projet constitue une initiative environnementale urbaine majeure visant à restaurer les écosystèmes fluviaux dégradés dans la sous-ville de Yeka, à Addis-Abeba.

D'une durée de 24 mois, ce projet sera mis en oeuvre par le Bureau de l'embellissement urbain et du développement des espaces verts d'Addis-Abeba. Il a pour objectif de faire progresser la transition de l'Éthiopie vers une économie verte tout en renforçant la résilience climatique urbaine, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Cette intervention vise à réhabiliter deux affluents fortement pollués de la rivière Kebena grâce à des travaux d'infrastructure intégrés, notamment la construction de canalisations d'égouts, l'amélioration du système de drainage des eaux pluviales, la protection des berges à l'aide de techniques de géo-ingénierie, ainsi que la création de zones tampons riveraines dotées d'une végétation indigène et d'espaces de loisirs publics.

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S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que ce projet s'inscrivait dans les priorités nationales en matière de réforme en favorisant le développement urbain durable, la création d'emplois et la restauration de l'environnement.

Il a souligné que cette initiative contribuera à réduire la pollution, à lutter contre l'érosion et à transformer le corridor fluvial en un espace public sûr et accessible, tout en favorisant le tourisme vert et une croissance urbaine inclusive.

Il a en outre souligné que cet accord témoigne du renforcement de la coopération entre l'Éthiopie et l'Italie, notamment à travers des cadres de partenariat pour le développement qui soutiennent la stabilité macroéconomique et les efforts de réforme.

De son côté, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, a souligné l'importance technique et environnementale de cette collaboration, réaffirmant le partenariat de longue date entre l'Italie et l'Éthiopie.

Il a souligné que le projet s'inscrit dans la vision plus large d'Addis-Abeba dans le cadre de l'initiative « Beautifying Sheger », qui vise à créer des espaces urbains plus verts, plus résilients et plus inclusifs.

Il a également souligné l'importance de rivières propres, d'infrastructures durables et d'un développement centré sur les communautés pour améliorer la qualité de vie et la résilience climatique.

Le projet devrait bénéficier directement à environ 9 000 habitants vivant dans les bassins versants environnants.

Au-delà de la restauration de l'environnement, il soutiendra les moyens de subsistance locaux en impliquant les communautés dans la gestion des nouvelles installations et en élargissant les opportunités pour les femmes dans la fourniture de services d'assainissement et de loisirs.

Dans le cadre du programme plus large « Beautifying Sheger », qui comprend des projets phares tels que le Friendship Park, cette initiative renforce les efforts visant à intégrer la rénovation urbaine au plan directeur d'Assis-Abeba en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, faisant ainsi de ce partenariat un modèle de transformation urbaine durable en Afrique.