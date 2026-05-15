Ethiopie: Selon des responsables, la campagne menée par l'Éthiopie en faveur de l'autosuffisance alimentaire prend de l'ampleur

Addis Ababa — L'Éthiopie réalise des progrès tangibles dans le cadre de son effort national visant à réduire sa dépendance à l'égard de l'aide humanitaire et à opérer une transition vers une économie autonome, ont déclaré des responsables lors d'un forum consultatif qui s'est tenu à Hawassa.

Organisé par l'Agence de presse éthiopienne en collaboration avec le ministère de l'Agriculture sous le thème « De la dépendance à la productivité », ce forum a réuni des hauts responsables gouvernementaux, des décideurs politiques et des experts agricoles afin d'évaluer les réformes en cours visant à renforcer la résilience et à promouvoir des moyens de subsistance durables.

Parmi les participants figuraient Ewnete Alene, présidente de la Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple ; Bikila Hurisa, ministre chargé de la coordination du Centre pour la consolidation du système démocratique au sein du cabinet du Premier ministre ; Tesfahun Gobezay, ministre d'État chargé des services de communication du gouvernement ; et Sofia Kassa, ministre d'État chargée de l'agriculture.

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Des représentants régionaux, dont Usman Surur, administrateur en chef adjoint et chef du Bureau de l'agriculture de la région du Centre de l'Éthiopie, étaient également présents.

Ewnete Alene a déclaré que l'Éthiopie commençait à voir des résultats concrets allant dans le sens de son objectif national visant à réduire la dépendance à l'aide humanitaire tout en favorisant une économie axée sur la production.

Il a souligné que les réformes en cours sont axées sur la transformation structurelle, en particulier dans les zones rurales historiquement touchées par la sécheresse, les conflits et la pauvreté.

Les efforts du gouvernement comprennent l'extension des infrastructures d'irrigation, le renforcement des systèmes de sécurité alimentaire, le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'amélioration de l'accès au financement et l'augmentation de la productivité agricole.

Les responsables ont mis en avant le programme de réforme économique national comme un moteur clé des progrès récents, soulignant notamment l'amélioration de la production de blé comme preuve des avancées vers l'autosuffisance alimentaire.

Malgré des défis persistants, notamment le changement climatique, l'inflation et l'instabilité régionale et mondiale, les autorités ont souligné que l'Éthiopie avait réalisé des progrès significatifs et restait engagée en faveur d'une résilience économique à long terme et de moyens de subsistance durables.

La productivité agricole a connu une croissance encourageante ces dernières années, la production de blé étant souvent citée comme un exemple phare des efforts déployés par le pays pour renforcer l'approvisionnement alimentaire national et réduire les importations.

M. Ewnete a souligné que si l'aide humanitaire reste essentielle en cas d'urgence, elle ne doit pas devenir un mode de survie permanent.

Il a décrit le passage à la productivité et à l'autosuffisance comme essentiel pour la stabilité et la souveraineté nationales.

Dans son allocution d'ouverture, Seife Deribe, directeur général de l'Agence de presse éthiopienne, a déclaré que l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire nécessite une sensibilisation continue du public et un changement culturel plus large en faveur de la productivité.

Il a noté que l'agence, en tant que principale institution nationale d'information, est restée au coeur des efforts de communication pour le développement du pays en rendant compte de manière constante des initiatives gouvernementales et sociétales et en leur donnant une large diffusion.

Il a en outre souligné que l'agence travaille en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées pour produire des contenus qui soutiennent la transition en cours de l'Éthiopie, passant d'une dépendance à l'aide à l'autosuffisance.