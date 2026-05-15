Togo: Une meilleure alimentation scolaire

15 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La représentante résidente de l'UNICEF, Erinna Corinne Dia, a engagé une série d'échanges à Lomé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Gado Tchangbeni, autour des politiques publiques en matière d'alimentation scolaire et de développement de la petite enfance.

Au coeur des discussions : le soutien au programme national de cantines scolaires, déployé sur l'ensemble du territoire, et le projet de création d'un centre d'excellence consacré à la nutrition de la petite enfance, une initiative qui positionne la recherche universitaire au service de l'alimentation des plus jeunes.

Le ministre a annoncé que les laboratoires des universités publiques et les centres de recherche seront mobilisés pour étudier la composition des repas avec l'objectif de garantir une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins de croissance des enfants.

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