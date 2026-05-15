Ile Maurice: Un homme hospitalisé après avoir été roué du coups

15 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un habitant de St-Rémy, Flacq, âgé de 36 ans, a été victime d'une violente agression alors qu'il rentrait chez lui à pied. L'incident s'est produit vers 6 h 20 près d'un magasin de peinture de la localité. Une voiture se serait arrêtée à la hauteur de la victime. Deux individus en seraient descendus avant de lui demander son identité.

Après avoir réclamé sa carte d'identité, les agresseurs auraient confirmé qu'il s'agissait bien de la personne recherchée. Peu après, quatre hommes au total se seraient acharnés sur lui à l'aide d'une barre métallique et d'un tonfa. La victime a reçu plusieurs coups sur différentes parties du corps, notamment aux jambes, aux bras et à la tête, avant de s'effondrer au sol.

Blessé, le trentenaire a été pris en charge par le SAMU et transporté à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Flacq où il a été admis en salle après avoir reçu des soins. Son état de santé est jugé stable. Une enquête policière a été ouverte afin d'identifier et retrouver les auteurs de cette agression.

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