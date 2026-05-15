Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce vendredi 15 mai 2026

revue de presse

En une de l'express: Bracelet électronique : Une solution à la hauteur de la cheville ? Autre titre ; Rs 83 milliards : Planche à billets ou expansion monétaire... ; Haltérophilie : Ketty Lent championne d'Afrique à l'arraché ; Maire de Beau-Bassin- Rose-Hill : Toussaint André favori pour succéder à Gabriella Batour ; Peter Wayne Roberts : «I was treated like a monster».

Bracelet électronique : Une solution à la hauteur de la cheville ?

Me Rama Valayden : «Le projet reste suspendu à une décision politique»

Vijay Ramanjooloo : «Une mesure de droits humains»

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Économie

Rs 83 milliards : Planche à billets ou expansion monétaire...

Haltérophilie : Ketty Lent championne d'Afrique à l'arraché

Elle a également décroché deux médailles d'argent à l'épaulé-jeté et au total olympique

Maire de Beau-Bassin- Rose-Hill : Toussaint André favori pour succéder à Gabriella Batour

Enquête sur OMCA : Des allégations de pots-de-vin en échange du silence

Bilan cyclonique 2025-2026 : Une saison précoce et une activité plus intense que la normale

Mort de Lee-Ann Palmarozza

Peter Wayne Roberts : «I was treated like a monster»

Bonne lecture !