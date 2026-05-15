Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce vendredi 15 mai 2026

En une de l'express: Bracelet électronique : Une solution à la hauteur de la cheville ? Autre titre ; Rs 83 milliards : Planche à billets ou expansion monétaire... ; Haltérophilie : Ketty Lent championne d'Afrique à l'arraché ; Maire de Beau-Bassin- Rose-Hill : Toussaint André favori pour succéder à Gabriella Batour ; Peter Wayne Roberts : «I was treated like a monster».
Bracelet électronique : Une solution à la hauteur de la cheville ?
Me Rama Valayden : «Le projet reste suspendu à une décision politique»
Vijay Ramanjooloo : «Une mesure de droits humains»
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Économie
Rs 83 milliards : Planche à billets ou expansion monétaire...
Haltérophilie : Ketty Lent championne d'Afrique à l'arraché
Elle a également décroché deux médailles d'argent à l'épaulé-jeté et au total olympique
Maire de Beau-Bassin- Rose-Hill : Toussaint André favori pour succéder à Gabriella Batour
Enquête sur OMCA : Des allégations de pots-de-vin en échange du silence
Bilan cyclonique 2025-2026 : Une saison précoce et une activité plus intense que la normale
Mort de Lee-Ann Palmarozza
Peter Wayne Roberts : «I was treated like a monster»
Bonne lecture !