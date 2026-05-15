Ile Maurice: L'ASP Balmick Dussoye écarté

Un changement important est intervenu dans l'enquête entourant l'affaire Menlo Park. La police a donné l'assurance devant la Cour suprême, jeudi 14 mai, que l'assistant surintendant de police (ASP) Balmick Dussoye ne fera plus partie de l'équipe chargée des investigations dans ce dossier.

Cette décision intervient après une contestation judiciaire déposée par Deepshikha Gowreesunker, ancienne Relationship Manager à la Mauritius Commercial Bank, qui remettait en question la participation du haut gradé dans l'enquête en cours. À travers sa démarche devant la justice, elle estimait que sa présence dans l'équipe d'investigation pouvait soulever des interrogations concernant la neutralité et l'objectivité des procédures engagées. Elle demandait ainsi que l'enquête soit menée sans l'implication directe de Balmick Dussoye.

L'affaire a été évoquée devant la juge Carol Green-Jokhoo, où les représentants de la police ont officiellement indiqué que Balmick Dussoye ne sera plus appelé à intervenir dans ce dossier. À la suite de cet engagement, Deepshikha Gowreesunker a choisi de mettre fin à la procédure qu'elle avait initiée devant la Cour suprême contre l'État, le Central Crime Investigation Department ainsi que l'officier de police concerné. Cependant, même si cette contestation judiciaire a été abandonnée, l'enquête principale suit toujours son cours sous la supervision d'autres enquêteurs.

Pour rappel, Deepshikha Gowreesunker avait été arrêtée l'année dernière dans le cadre des investigations liées à l'affaire Menlo Park. Elle répond actuellement d'une accusation provisoire de perverting the course of justice devant le tribunal de Pamplemousses.

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