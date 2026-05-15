Ile Maurice: Muzafur Ali Lallmohamode maintenu en détention - Allégation de Rs 10 M pour «étouffer» l'affaire

Mohamad Muzafur Ali Lallmohamode a comparu hier devant la cour de Pamplemousses sous une accusation provisoire d'assault with premeditation, après avoir été identifié le mercredi 13 mai lors d'une parade d'identification organisée par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie. Comme la police s'est opposée à sa remise en liberté provisoire, il est maintenu en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution.

Connu des services de police, le suspect de 32 ans a été arrêté à la suite d'une enquête portant sur une violente agression survenue dans une boîte de nuit de Grand-Baie dans la soirée du 1eᣴ mai. Deux frères passaient la soirée sur place lorsqu'un incident a éclaté après qu'une femme aurait refusé un verre offert par l'un d'eux. Quelques instants plus tard, la situation a dégénéré en altercation verbale avant de tourner à la violence. La victime aurait alors été frappée violemment à la tête par derrière avec une bouteille. Des agents de sécurité seraient intervenus rapidement afin de faire sortir l'agresseur présumé.

Cependant, selon la plainte déposée quelques jours plus tard, Mohamad Muzafur Ali Lallmohamode aurait ensuite tenté de s'en prendre à nouveau à la victime à l'extérieur de l'établissement, cette fois avec une arme offensive. Le frère de la victime serait intervenu pour empêcher une seconde attaque. L'affaire aurait ensuite pris une tournure encore plus grave. Le lendemain de l'agression alléguée, une rencontre aurait été organisée dans un centre commercial afin de trouver un arrangement entre les différentes parties. Durant cette réunion, une somme de Rs 10 millions aurait été évoquée afin que l'affaire ne soit pas portée plus loin, selon les déclarations faites à la police. Des menaces auraient également été proférées au cours de cette rencontre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son interrogatoire, Mohamad Muzafur Ali Lallmohamode a rejeté les accusations portées contre lui. Les enquêteurs de la CID de Grand-Baie ont lancé plusieurs exercices d'enquête, notamment l'analyse des images de vidéosurveillance de la boîte de nuit. L'enquête policière se poursuit afin d'éclaircir les circonstances exactes de cette affaire mêlant violence, menaces et soupçons d'extorsion.