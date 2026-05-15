Ile Maurice: Fête du pain - La baguette vole la vedette !

À partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'au dimanche 17 mai, le Winners de Tribeca célèbre la Fête du pain avec des animations, des ateliers et du pain chaud disponible toute la journée. Une belle occasion de découvrir l'histoire du pain et ses secrets de fabrication !

Imagine entrer dans un supermarché et sentir l'odeur d'un pain tout juste sorti du four. C'est exactement l'effluve qui attend les visiteurs au Winners de Tribeca à partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'au dimanche 17 mai à l'occasion de la Fête du pain. Pendant trois jours, le lieu se transforme en village gourmand avec des ateliers pour enfants, des dégustations, des jeux, des cadeaux et des animations musicales. L'un des moments forts sera sans doute le fameux «klaxon du pain chaud». Dès qu'il retentira, cela voudra dire une chose : qu'une nouvelle fournée de pain croustillant est prête à être dégustée !

Pourquoi célèbre-t-on le pain ?

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Le pain est un aliment vieux de plusieurs milliers d'années. Il fait partie des aliments les plus anciens du monde. Les premiers pains auraient été fabriqués, il y a plus de 10 000 ans ! À cette époque, les hommes écrasaient déjà des céréales pour les mélanger avec de l'eau, avant de cuire la pâte sur des pierres chaudes. Avec le temps, les techniques se sont améliorées et le pain est devenu un aliment essentiel dans de nombreux pays.

Aujourd'hui encore, il accompagne les repas du matin, du midi et du soir. À Maurice aussi, il occupe une place importante dans les habitudes alimentaires : pain maison, baguette, pain fourré ou encore sandwich font partie du quotidien de nombreuses familles. La Fête du pain a justement été créée pour mettre à l'honneur les boulangers et rappeler l'importance de ce produit simple mais apprécié de tous.

Comment le fabrique-t-on ?

Même si chaque boulanger possède ses petits secrets, la recette du pain repose généralement sur quatre ingrédients principaux : la farine, l'eau, le sel et la levure. Tout commence par le mélange de ces ingrédients pour former une pâte. Ensuite, le boulanger pétrit la pâte afin de la rendre souple et élastique. Après cette étape, la pâte doit «se reposer». C'est ce qu'on appelle la fermentation : la levure agit et fait gonfler la pâte grâce à de petites bulles d'air. Une fois la pâte prête, elle est découpée et façonnée en baguettes, pains ronds ou petits pains.

Enfin, elle part au four où la chaleur transforme la pâte en pain doré et croustillant. C'est d'ailleurs ce moment magique que les visiteurs pourront découvrir pendant la Fête du pain au Winners de Tribeca. Entre le parfum du four et le craquant du pain qui croustille, les gourmands risquent d'avoir faim très vite !

Pourquoi durcit-il ?

Tu l'as peut-être déjà remarqué : après quelques jours, le pain devient sec et dur. On dit alors qu'il est rassis. Cela arrive parce que le pain perd peu à peu son humidité au contact de l'air. Mais bonne nouvelle : un pain rassis ne doit surtout pas être jeté ! Dans de nombreux pays, les familles utilisent encore les restes de pain pour préparer de délicieuses recettes anti-gaspillage.

Voici deux recettes faciles que tu peux faire avec du pain rassis.

Le pain perdu

C'est l'une des recettes les plus connues et aussi l'une des plus simples. Il suffit de :

Battre un oeuf avec un peu de lait,

Tremper les tranches de pain dedans,

Puis les faire cuire quelques minutes à la poêle.

On peut ensuite ajouter un peu de miel, de la cannelle ou quelques morceaux de fruits. Résultat : un goûter gourmand et zéro gaspillage !

Les croûtons maison

Le pain rassis peut aussi devenir de délicieux croûtons pour accompagner une soupe ou une salade.

Il suffit de couper le pain en petits cubes, d'ajouter un peu d'huile d'olive et des herbes, puis de les faire griller quelques minutes au four ou à la poêle.

Croustillants et savoureux, ils donnent une seconde vie au pain oublié.

Apprendre et partager

La Fête du pain n'est pas seulement un événement gourmand. C'est aussi une occasion d'apprendre comment est fabriqué un aliment que nous mangeons presque tous les jours. À travers des ateliers pour enfants, des quiz et des animations prévus au Winners de Tribeca, petits et grands pourront découvrir le métier de boulanger, comprendre l'importance de ne pas gaspiller la nourriture et surtout, partager un moment convivial en famille. Car derrière une simple baguette se cachent des heures de travail, de la patience et un savoir-faire transmis depuis des générations.

Le savais-tu?

Le pain cache plein de surprises. Par exemple, sais-tu que la baguette française a même une journée spéciale qui lui est consacrée ? Chaque année, plusieurs pays organisent des concours pour élire les meilleurs boulangers et les pains les plus originaux. Il existe aussi des centaines de variétés de pains à travers le monde. En Inde, on mange souvent le naan, pain plat cuit dans un four très chaud. Au Moyen-Orient, la pita peut être ouverte et garnie comme une poche. En Scandinavie, certaines recettes utilisent même des graines et des céréales très foncées.

Autre fait étonnant : le bruit du pain est important ! Les boulangers écoutent parfois la croûte craquer en sortant le pain du four pour vérifier s'il est bien cuit. Ce petit crépitement porte même un nom : on l'appelle «le chant du pain». Et que deviennent les miettes de pain ? Elles peuvent servir à nourrir certains animaux, mais aussi être transformées en chapelure pour cuisiner des gratins ou des nuggets maison. Enfin, dans plusieurs cultures, partager le pain est un symbole d'amitié, de paix et de générosité depuis des siècles.