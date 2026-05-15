Gabon: Le Président de la République prend part à l'ouverture du Africa CEO Forum 2026 à Kigali

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part ce jeudi 14 mai 2026 à Kigali à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'Africa CEO Forum, rendez-vous majeur du secteur privé africain.

Organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société Financière Internationale (International Finance Corporation), l'événement a réuni plus de 2 500 participants issus de plus de soixante-quinze pays, dont près d'un millier de dirigeants d'entreprises, une quarantaine de ministres, ainsi que plusieurs Chefs d'État, parmi lesquels Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, Son Excellence Daniel Chapo et Son Excellence Mamadi Doumbouya.

Placée sous le thème « L'impératif d'échelle : pourquoi l'Afrique doit embrasser la copropriété partagée », cette édition vise à promouvoir des solutions concrètes en faveur d'une Afrique plus souveraine, innovante et mieux intégrée aux chaînes de valeur mondiales.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par les interventions de haut niveau de :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

· Monsieur Amir Ben Yahmed, Président et fondateur de l'Africa CEO Forum et Directeur général de Jeune Afrique Media Group ;

· Monsieur Makhtar Diop, Directeur général de la Société Financière Internationale (IFC) ;

· Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda.

En marge de l'événement, le Président de la République a été reçu en audience par son homologue rwandais. Les deux Chefs d'État ont échangé dans un climat empreint de cordialité sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Rwanda. À cette occasion, Son Excellence Monsieur Paul Kagame a adressé une invitation officielle au Président de la République du Gabon pour effectuer une visite d'État au Rwanda.

Le Chef de l'État a également conduit une série d'entretiens bilatéraux avec des dirigeants d'entreprises africaines et internationales, portant sur les opportunités d'investissements et le renforcement des partenariats économiques au bénéfice de la République Gabonaise.