Afrique: Stage de préparation au Maroc

14 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le sélectionneur des Eperviers, Patrice Neveu, et son staff ont dévoilé une liste de 29 joueurs pré-convoqués pour le stage de préparation au Maroc, prévu du 29 mai au 9 juin prochain lors de la journée FIFA.

Ce rassemblement s'inscrit dans la préparation aux éliminatoires de la CAN 2027. Au programme : matchs amicaux pour évaluer le niveau individuel, travail collectif et renforcement de la cohésion du groupe.

La liste des joueurs

  • Gardiens : Steven Mensah, Malcolm Barcola, Achirafou Yaya, Ekoué Mensah.
  • Défenseurs : Josué Homawoo, Kennedy Boateng, Steven Nador, Kévin Boma, Gustave Akueson, Abdul Sabourh Bodé, Sharani Zuberu, Pierre Nadjombe, Henri Koudossou, Izak Akakpo.
  • Milieux : Dakonam Djene, Faad Sana, Kodjo Aziangbe, Dermane Karim, Dikeni Salifou, Roger Aholou, Samsindin Ouro, Sadik Fofana, Bastou Djibril.
  • Attaquants : Kévin Denkey, Charles Abi, Idjessi Metsoko, Thibault Klidjè, Kodjo Fodoh-Laba, Khaled Narey.

La liste définitive sera connue dans les prochains jours.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.