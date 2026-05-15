Togo: Le sens d'une célébration chrétienne majeure

Le Togo célèbre jeudi l'Ascension. C'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. Elle commémore la montée au ciel de Jésus-Christ, quarante jours après sa résurrection de Pâques, d'où son nom latin Ascensio Domini, « la montée du Seigneur ».

Selon les Évangiles et les Actes des Apôtres, Jésus aurait réuni ses disciples une dernière fois sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, avant de s'élever vers le ciel sous leurs yeux. Avant de les quitter, il leur aurait confié une mission, aller porter son message à travers le monde -- et promis l'envoi de l'Esprit Saint, qui viendra dix jours plus tard à la Pentecôte. L'Ascension marque un moment charnière dans la foi chrétienne : la fin de la présence physique du Christ ressuscité parmi ses disciples et le début d'une nouvelle ère, celle de l'Église et de l'action de l'Esprit Saint dans le monde.

Pour les croyants, cette fête n'est pas un adieu, mais une promesse. Elle célèbre la conviction que le Christ, en montant au ciel, ouvre la voie à l'humanité tout entière vers une vie éternelle. Dans un pays où le christianisme est pratiqué par environ 43% de la population, l'Ascension est un rendez-vous spirituel et communautaire important. Messes solennelles, célébrations paroissiales et moments de recueillement en famille rythment cette journée dans les communautés catholiques et protestantes du pays, des côtes du littoral aux collines des Plateaux, en passant par les villes du nord.