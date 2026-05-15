Togo: Le pays entreprend

La 2e édition du grand rendez-vous de l'entrepreneuriat et de l'innovation se tiendra en juin prochain.

Conçu comme une plateforme de connexion entre talents locaux, investisseurs, décideurs publics et acteurs institutionnels, le Di-Kéti ambitionne de stimuler l'innovation et promouvoir un entrepreneuriat au service du développement du Togo et de l'Afrique.

Cette édition mettra l'accent sur des thématiques directement ancrées dans les réalités du terrain : accès aux financements, qualité des produits, compétitivité des entreprises et intégration des marchés régionaux. Au programme : conférences de haut niveau, ateliers pratiques, panels d'experts et rencontres d'affaires, autant d'occasions de réseauter, de trouver des financements et de nouer des partenariats.