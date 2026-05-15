Guinée Equatoriale: Nomination de L'Évêque de Bata

Cité du Vatican — Le Saint-Père Léon XIV a nommé Évêque du diocèse de Bata Mgr Miguel Angel Nguema Bee Etete, S.D.B., jusqu'à présent Administrateur Apostolique de ce même siège et Évêque du diocèse d'Ebebiyin.

Miguel Angel Nguema Bee Etete est né le 13 juillet 1969 à Bata (Guinée équatoriale). Après avoir étudié la philosophie à l'Institut Don Bosco de philosophie et de sciences humaines de Lomé (Togo) et la théologie au Theologicum Saint-François-de-Sales de Lubumbashi (République démocratique du Congo), il a obtenu une licence en sciences de l'éducation à l'Université Pontificale salésienne de Rome.

Il a été ordonné prêtre le 24 juillet 2000.

Il a été nommé Évêque d'Ebibeyín le 1er avril 2017 et a reçu l'ordination épiscopale le 20 mai de la même année. Depuis décembre 2024, il est Administrateur Apostolique du diocèse de Bata.(Agence Fides 14/5/2026)