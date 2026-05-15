Sénégal: 3, 5 kilos de haschich saisis à Karang, le détenteur présumé arrêté selon la douane

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les douanes sénégalaises ont opéré une saisie de 3, 5 kilos de haschich et procédé à l'arrestation de détenteur présumé lors d'une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun, mardi, à Karang (centre), a annoncé l'administration douanière dans un communiqué.

"Les agents de la brigade commerciale des Douanes de Karang, relevant de la subdivision des douanes de Fatick, ont mis la main sur 10 plaquettes et 26 sachets de haschich d'un poids total de 03,5 Kg. La saisie a eu lieu ce mardi 12 mai 2026, lors d'une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun", indique les services douaniers dans un communiqué. Le document rapporte que le véhicule en question a été ciblé sur la base d'un renseignement et d'indices probants qui se sont confirmés après un contrôle approfondi.

"Le détenteur de la drogue a, ainsi, été identifié et appréhendé. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années de nationalité sénégalaise", indique la Division de la communication et des relations de la Direction générale des douanes. Elle signale que la contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 17.500.000 de francs CFA. Le prévenu est en garde à vue en attendant son déferrement au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Fatick.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.