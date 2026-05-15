Sénégal: 3, 5 kilos de haschich saisis à Karang, le détenteur présumé arrêté selon la douane

Dakar — Les douanes sénégalaises ont opéré une saisie de 3, 5 kilos de haschich et procédé à l'arrestation de détenteur présumé lors d'une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun, mardi, à Karang (centre), a annoncé l'administration douanière dans un communiqué.

"Les agents de la brigade commerciale des Douanes de Karang, relevant de la subdivision des douanes de Fatick, ont mis la main sur 10 plaquettes et 26 sachets de haschich d'un poids total de 03,5 Kg. La saisie a eu lieu ce mardi 12 mai 2026, lors d'une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun", indique les services douaniers dans un communiqué. Le document rapporte que le véhicule en question a été ciblé sur la base d'un renseignement et d'indices probants qui se sont confirmés après un contrôle approfondi.

"Le détenteur de la drogue a, ainsi, été identifié et appréhendé. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années de nationalité sénégalaise", indique la Division de la communication et des relations de la Direction générale des douanes. Elle signale que la contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 17.500.000 de francs CFA. Le prévenu est en garde à vue en attendant son déferrement au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Fatick.