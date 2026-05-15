Sénégal: Ligue 2 - Le Leader Diambars et son dauphin Essamaye tenus en échec

Dakar — Le leader de la Ligue 2 Diambars et son dauphin Essamaye FC ont enchaîné chacun un deuxième match nul, des résultats demeurant sans conséquence au classement à l'issue de la 27e journée.

L'équipe de Diambars a été tenue en échec (1-1) par le Dakar université club (DUC), un deuxième match nul de suite pour les académiciens, leaders du classement avec 43 points. A l'image de Diambars, Essamaye FC a concédé le nul ( 1-1) devant Niary Tally ,Grand Dakar et Biscuiterie(NGB). Avec 43 points, les Ziguinchorois sont toujours deuxième. Le troisième, l'AS Douanes n'a pas profité des matchs nuls de ses devanciers. Les gabelous ont été battus (0-1) par l'AS Bambey.

Voici les résultats de la 27e journée de Ligue 2 :