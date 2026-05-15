Sénégal: Ligue 2 - Le Leader Diambars et son dauphin Essamaye tenus en échec

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2 Diambars et son dauphin Essamaye FC ont enchaîné chacun un deuxième match nul, des résultats demeurant sans conséquence au classement à l'issue de la 27e journée.

L'équipe de Diambars a été tenue en échec (1-1) par le Dakar université club (DUC), un deuxième match nul de suite pour les académiciens, leaders du classement avec 43 points. A l'image de Diambars, Essamaye FC a concédé le nul ( 1-1) devant Niary Tally ,Grand Dakar et Biscuiterie(NGB). Avec 43 points, les Ziguinchorois sont toujours deuxième. Le troisième, l'AS Douanes n'a pas profité des matchs nuls de ses devanciers. Les gabelous ont été battus (0-1) par l'AS Bambey.

Voici les résultats de la 27e journée de Ligue 2 :

  • Diambars-DUC:1-1, Essamaye FC- NGB:1-1, Saloum- Guelewars :2-1, Bambey - Douanes:1-0, Teranga -Jamono:2-0, Amitié FC-Oslo:0-0, Thiès FC- Ndiambour :0-0,AS Kaffrine -Port:2-2

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.