Tunisie: Transport interurbain - Le pays lance le paiement électronique des billets

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) a annoncé le lancement d'un nouveau service de paiement électronique par cartes bancaires pour l'achat des billets de voyage, dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de simplification des services destinés aux usagers.

Ce dispositif est actuellement opérationnel dans les stations de Bab Alioua et Bab Saadoun à Tunis, ainsi que dans les agences de Gafsa, Tozeur, Nefta, Djerba Houmt Souk et Djerba Midoun.

Selon la SNTRI, cette nouvelle solution vise à améliorer l'expérience des clients en facilitant l'accès aux services de billetterie et en réduisant le recours au paiement en espèces.

La société a également indiqué que ce service sera progressivement généralisé à l'ensemble des points de vente de billets sur tout le territoire national, afin de moderniser davantage le système de transport interurbain et d'accompagner la transition vers des services numériques.