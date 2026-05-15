Afrique: Gomycode, Unimed, Land'Or le pays dans le pays Top 5 africain des entreprises à forte croissance

Six entreprises tunisiennes figurent dans le Top 130 de la cinquième édition du classement des Entreprises africaines à la croissance la plus rapide en 2026, établi par le Financial Times (FT) et Statista. Cette performance place la Tunisie parmi les cinq pays africains les plus représentés dans ce classement.

Le classement des Entreprises africaines à la croissance la plus rapide en 2026 (Africa's Fastest-Growing Companies 2026) récompense les 130 entreprises africaines ayant enregistré la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires entre 2021 et 2024. Pour figurer dans ce classement, les entreprises devaient être indépendantes et afficher une croissance principalement organique de leur chiffre d'affaires, passant d'au moins 100 000 dollars en 2021 à 1,5 million de dollars d'ici 2024. Elles devaient également avoir leur siège opérationnel en Afrique.

Le classement a mis en lumière le dynamisme des secteurs technologique et financier tunisiens qui y ont été représentés par 3 entreprises. Il s'agit de la startup Gomycode (Rang 74), spécialisée dans l'EdTech, d'Hannibal Lease (Rang 84), spécialisée dans les services de leasing et de MS Solutions (Rang 92), spécialisée dans les technologies de paiement.

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Le palmarès a également inclus des secteurs industriels traditionnels qui y ont été représentés par Sotetel (Rang 99), entreprise de télécommunications, Unimed (Rang 103), groupe pharmaceutique, et Land'Or (Rang 111) entreprise agroalimentaire.

En 2026, le paysage entrepreneurial africain est marqué par une forte croissance dans les secteurs de la logistique,de la fintech et des services, avec une domination géographique de l'Afrique du Sud, du Kenya et du Nigeria.

L'Afrique du Sud domine largement ce classement avec 51 entreprises dans le top 130. Le Kenya a fait une percée significative en deuxième position des pays les plus représentés dans ce classement avec 17 entreprises, devançant le Nigeria qui arrive en troisième position avec 16 entreprises. L'île Maurice arrive en quatrième rang avec 12 entreprises. La Tunisie a fait son entrée dans le top 5 des pays les plus représentés avec 6 entreprises.

Publiée en ligne par Statista et le Financial Times, ainsi qu'en supplément de l'édition quotidienne du journal FT, cette liste annuelle très médiatisée constitue une reconnaissance publique et visible des entreprises à croissance rapide en Afrique. Sur plus de 9 000 entreprises évaluées, seules 130 ont été retenues dans la liste finale, recevant ainsi la distinction officielle de « Growth Champion 2026 ».