Tunisie: Sonia Ben Frej, élue nouvelle Présidente du Conseil d'Administration de la Bourse de Tunis

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Sonia Ben Frej (BH INVEST) vient d'être élue, jeudi, au poste de Présidente du Conseil d'Administration de la Bourse de Tunis, et ce, suite à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de cette dernière.

La BVMT a précisé, dans un communiqué, que son nouveau Conseil d'Administration est composé, aussi, de Abir Zaied (SBT), Hicham Ben Romdhane (Attijari Intermédiation), Riadh Borgini (BNA CAPITAUX), Karim Bouzgarrou (STB Finance), Adel Glenza (UIB Finances), Ali Derouiche (MAC SA), Nacir Triki (Amen Invest), Talel Ayed (MCP), et Mehdi Bach-Hamba (UNION CAPITAL).

Et d'ajouter que, « deux Administrateurs indépendants désignés seront appelés, pour la première fois, à présider des comités clés issus du nouveau Conseil d'Administration ».

Il s'agit de Mohamed Abdennadher, qui a été désigné pour présider le Comité d'Audit et des Risques, et de Mondher Khanfir, qui a été chargé de présider le Comité du Développement Stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ces nominations traduisent la volonté de la Bourse de Tunis de consolider ses standards de gouvernance, de renforcer ses mécanismes de contrôle et d'accompagnement stratégique, et de s'inscrire dans les meilleures pratiques internationales en matière de transparence et de performance », a expliqué la BVMT, ajoutant que « cette composition est soumise à l'approbation du Ministre des Finances ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.