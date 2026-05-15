Tunisie: Au pays - L'OMS valide l'élimination du trachome comme problème de santé publique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement validé, le 14 mai 2026, l'élimination du trachome, également appelé ophtalmie granuleuse, en tant que problème de santé publique en Tunisie. Cette reconnaissance consacre un long processus de lutte sanitaire mené à l'échelle nationale.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cette réussite, la qualifiant d'« accomplissement historique » dans le domaine de la santé publique, et a adressé ses félicitations à la Tunisie pour cet aboutissement.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, la directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, la Dre Hanan Balkhy, a également salué cette reconnaissance internationale, estimant qu'elle reflète un engagement national constant et soutenu sur plusieurs années dans la lutte contre les causes évitables de la cécité.

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Elle a précisé que cet accomplissement résulte de décennies d'efforts continus sur le terrain, incluant le dépistage précoce, la prise en charge médicale, les soins ophtalmologiques, la santé scolaire ainsi que le renforcement des soins de santé primaires. Le dispositif a également intégré l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la promotion de l'hygiène et de la prévention au sein des familles, des écoles et de la société.