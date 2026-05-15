Tunisie: Sauvetage d'une tortue caouanne dans le golfe de Monastir

Une tortue marine de l'espèce caouanne (Caretta caretta) a été sauvée dans le golfe de Monastir après avoir été retrouvée piégée dans des filets de pêche, a annoncé l'association "Notre Grand Bleu".

L'animal, qui a été baptisé Amna, a été pris en charge par les équipes de l'association avant d'être transféré vers le centre de soins des tortues marines relevant de l'Institut national des sciences et technologies de la mer. Elle y reçoit actuellement les soins nécessaires afin de favoriser son rétablissement.

Dans son communiqué, l'association a rappelé l'importance de signaler rapidement toute découverte de tortue marine, qu'elle soit vivante ou morte. Elle invite le public à contacter ses équipes, qui se chargent des procédures appropriées en coordination avec les structures spécialisées.