Tunisie: Maamoura - Un suspect de vol tombe dans un puits lors d'une fuite

Un individu non originaire de la région de Maamoura a été interpellé après une tentative de vol de moto, qui a tourné court à la suite d'une chute dans un puits situé dans une zone agricole reliant Maamoura à Béni Khiar, dans le gouvernorat de Nabeul.

Selon un membre du conseil local de Maamoura, Soufiane Ben Salem, intervenant jeudi sur Jawhara FM, le suspect aurait tenté de s'emparer d'une moto en compagnie d'un complice avant d'être surpris par des habitants de la région.

Pris en chasse immédiatement, les deux individus ont tenté de prendre la fuite. L'un d'eux a alors chuté dans un puits au cours de sa course dans la zone agricole.

Les unités de la protection civile sont intervenues pour secourir l'individu, qui a été extrait du puits avant d'être remis aux autorités sécuritaires locales.

Selon la même source, le suspect a reconnu les faits lors de son audition et a fourni des informations permettant d'identifier son complice, toujours recherché.