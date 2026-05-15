Congo-Kinshasa: Exercices de simulation militaire ce vendredi au Stade des Martyrs, la population appelée au calme

15 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les militaires de la Garde républicaine procèdent ce vendredi 15 mai à des entraînements militaires de simulation au Stade des Martyrs situé dans la commune de Kinshasa. Ce déploiement s'accompagnera de tirs à balles d'exercice et de cartouches à blanc. Les autorités militaires appellent la population kinoise au calme et à ne céder à aucune panique face aux détonations qui seront entendues dans cette zone.

Un exercice de préparation

Selon un communiqué officiel du commandement de l'État-Major de la Garde républicaine, ces manoeuvres régulières s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des troupes. Ces exercices visent spécifiquement à :

Évaluer l'efficacité des dispositifs de réaction actuels,

Améliorer la coordination inter-unités sur le terrain,

Renforcer les procédures d'intervention en situation réelle d'urgence.

La Garde républicaine invite les riverains du stade et les usagers des grandes artères environnantes à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes sans la moindre inquiétude.

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