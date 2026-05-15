Congo-Kinshasa: Exercices de simulation militaire ce vendredi au Stade des Martyrs, la population appelée au calme

Les militaires de la Garde républicaine procèdent ce vendredi 15 mai à des entraînements militaires de simulation au Stade des Martyrs situé dans la commune de Kinshasa. Ce déploiement s'accompagnera de tirs à balles d'exercice et de cartouches à blanc. Les autorités militaires appellent la population kinoise au calme et à ne céder à aucune panique face aux détonations qui seront entendues dans cette zone.

Un exercice de préparation

Selon un communiqué officiel du commandement de l'État-Major de la Garde républicaine, ces manoeuvres régulières s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle des troupes. Ces exercices visent spécifiquement à :

Évaluer l'efficacité des dispositifs de réaction actuels,

Améliorer la coordination inter-unités sur le terrain,

Renforcer les procédures d'intervention en situation réelle d'urgence.

La Garde républicaine invite les riverains du stade et les usagers des grandes artères environnantes à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes sans la moindre inquiétude.