Congo-Kinshasa: Plus d'un million d'agents de l'État rémunérés sur plus de deux millions recensés en 2025 au pays

15 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins un million huit cent soixante-sept mille agents de l'État (74%), ont été rémunérés sur deux millions cinq cent un mille recensés en 2025 en République démocratique du Congo (RDC).

Ces chiffres sont contenus dans le rapport intitulé « La Fonction publique en chiffres », présenté jeudi 14 mai à Kinshasa. Selon ces statistiques, six cent trente-quatre mille agents ne sont pas encore pris en charge dans la rémunération.

Le rapport révèle une tendance baissière des effectifs rémunérés : ils sont passés d'un million huit cent cinq mille en 2020 à un million sept cent vingt-sept mille en 2024, avant de remonter à un million huit cent soixante-sept mille en 2025, essentiellement grâce aux mécanisations supplémentaires des enseignants.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, explique qu'à travers ces statistiques, le gouvernement vise à bâtir une administration publique moderne, fondée sur la transparence des chiffres. Il rappelle que cette réforme entend sortir l'administration des sentiers battus, en mettant fin aux difficultés liées à la gestion des ressources humaines de l'État.

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Concernant le régime général, il y a eu cent quatre-vingt-un mille mécanisations aux traitements de base entre 2021 et 2025, dont quatre-vingt-huit mille résultent des économies dégagées grâce aux travaux d'assainissement des effectifs, aux mises à la retraite et aux mesures d'éligibilité au traitement de base.

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