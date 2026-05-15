Congo-Kinshasa: Faible taux d'inscription à l'École nationale de cadastre du Maniema - Seulement 17 étudiants pour l'année 2026

Le coordonnateur provincial de l'École nationale de cadastre du Maniema, Selemani Moké Jacques, a exprimé son inquiétude face au faible taux d'inscription des étudiants. Cette préoccupation a été présentée lors de la célébration de la Journée nationale des géomètres, le 12 mai dernier.

Depuis la création de l'école en 2013, huit promotions ont été organisées, mais seulement 42 géomètres ont été formés. Cette année, l'établissement ne compte que 17 apprenants. Le coordonnateur a lancé un appel aux parents afin d'inscrire leurs enfants, soulignant que cette formation est essentielle pour le développement de la province et pour leur avenir.

Besoin urgent de géomètres qualifiés

La province du Maniema est confrontée à de nombreux conflits fonciers. Selon Selemani Moké, l'absence de géomètres dans plusieurs circonscriptions, comme Lubutu, Kalima et Punia, accentue les difficultés :

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« Nous avons un taux très bas. Actuellement, nous sommes à la huitième promotion mais nous n'avons formé que 42 géomètres pour l'ensemble de la province, alors que nous comptons huit circonscriptions foncières. Nous avons encore besoin de géomètres. C'est pourquoi je lance un appel à tous les parents ».

Appel à la sensibilisation

Représentant l'autorité provinciale, le directeur de cabinet du gouverneur, Amisi Mutumoko, a invité les responsables de l'école à intensifier les actions de vulgarisation :

« Nous encourageons l'École nationale de cadastre à faire beaucoup de sensibilisation pour que les gens connaissent son existence, ses options et les débouchés qu'elle offre. La géométrie assistée par ordinateur va nous aider à résoudre de nombreux conflits ».

Cette initiative vise à renforcer l'inclusion professionnelle des jeunes et à doter la province de compétences indispensables pour une meilleure gestion foncière.