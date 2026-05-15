Cameroun: Journée de l'Europe - Bangoulap au coeur d'un partenariat culturel d'envergure

En célébrant la Journée de l'Europe le 9 mai dernier, l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale, Jean-Marc Chataigner, a mis en lumière la portée stratégique du partenariat entre l'institution européenne et les projets culturels à vocation continentale portés par le groupement Bangoulap, dans la région de l'Ouest du Cameroun.

L'Hôtel Hilton de Yaoundé a servi de cadre, le 9 mai dernier, à la célébration de la Journée de l'Europe, un rendez-vous désormais inscrit dans le calendrier diplomatique et institutionnel du Cameroun. Cette édition a rassemblé un parterre de personnalités camerounaises, des représentants diplomatiques européens ainsi que plusieurs autorités traditionnelles, parmi lesquelles le roi des Bangoulap, Jean Marie Yonkeu, accompagné de son dignitaire, Jean Guy Wandji Nkuimy, président de Bangoulap Tour et porteur du projet de la Cité de la musique et de la danse (Cimuda) et président de Bangoulap Tour.

Cette cérémonie s'est tenue dans un contexte singulier, marqué par la double dimension incarnée par Jean-Marc Chataigner : celle du diplomate européen en poste au Cameroun et celle d'acteur culturel étroitement lié au royaume Bangoulap depuis son élévation au titre de Menkam, l'un des bras séculiers du roi.

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Dans son allocution, l'ambassadeur a placé la culture au centre du rapprochement entre les peuples, la présentant comme « un pont entre nos peuples ». Saluant la présence du roi des Bangoulap, il a insisté sur la nécessité de préserver et de valoriser la diversité culturelle afin de « co-construire des projets d'avenir plus solides, plus humains et plus durables ». Au-delà des institutions, des accords et des conventions, Jean-Marc Chataigner a rappelé que la véritable force des relations entre le Cameroun et l'Union européenne repose avant tout sur « les femmes et les hommes, les cultures et les imaginaires autour desquels se construisent les nations ».

Sur le plan opérationnel, le président de Bangoulap Tour a présenté les nouveaux supports du projet ainsi que les perspectives de développement de la Cité de la musique et de la danse. C'était également l'occasion pour Guy Wandji de mettre en lumière le projet de création de zones numériques rurales intégrées, visant la formation des jeunes aux outils du numérique et de l'intelligence artificielle, ainsi que le déploiement d'une plateforme collaborative Afrique-Europe, comme leviers de lutte contre le chômage et les migrations irrégulières.

Réaffirmant son engagement en faveur de cette initiative, Jean-Marc Chataigner a souligné que ces projets, bien qu'implantés à Bangoulap, portent une ambition qui dépasse les frontières locales pour rayonner à l'échelle du Cameroun et du continent africain.

Le diplomate européen a également salué la richesse du patrimoine culturel camerounais, qu'il considère comme « une source d'inspiration et de lumière ». Selon lui, la diversité, la créativité et la vitalité culturelle du Cameroun brillent bien au-delà de ses frontières, en résonance avec l'identité européenne elle-même façonnée par la pluralité des cultures, le dialogue permanent et les créations partagées.

Pour l'ambassadeur, ce pont culturel doit s'appuyer sur des valeurs et des intérêts profondément partagés. Dans cette dynamique, il a rappelé que le Cameroun et l'Union européenne entretiennent une relation ancienne, dense et profondément humaine. À l'approche du cinquantenaire de cette coopération en 2025, il a insisté sur les fondements de ce partenariat : le respect mutuel, l'attachement au dialogue et la volonté constante de construire ensemble.

Photo-légende : Accolades chaleureuses entre le roi des Bangoulap et l'ambassadeur de l'UE.