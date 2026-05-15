Sénégal: Tournée nationale de suivi de la Tabaski 2026 - 490 033 moutons présentés sur le territoire national contre 472 691 en 2025

Au total, 490 033 moutons ont été présentés sur le territoire national contre 472 691 en 2025 à J-14 de la Tabaski. C'est ce qu'a indiqué jeudi, à Kaffrine, le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Dr Alpha Ba, à l'issue de la première étape de la tournée nationale de suivi de la Tabaski.

Le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Dr Alpha Ba, a conduit jeudi une tournée de supervision dans le cadre du suivi de l'approvisionnement du marché de bétail à 14 jours de la célébration d'Aïd el-Kebir.

Pour cette première étape, il s'est rendu dans le département de Koungheul, le marché à bétail de Missirah Wadène s'impose comme un maillon essentiel de l'approvisionnement national en moutons pour la Tabaski.

« À J-14 de la Tabaski, les statistiques collectées au 11 mai 2026 font état de 490 033 moutons présentés sur le territoire national contre 472 691 en 2025. À Missirah Wadène, 208 030 têtes ont été enregistrées, avec 49 866 moutons importés et 12 419 réexportés vers la Gambie », rapporte le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.

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« À ce jour, le marché est plus fourni que l'an dernier. Aucun risque de pénurie n'est à craindre si cette dynamique se maintient », a rassuré Dr Alpha Ba.

D'après le ministre, le secrétaire d'État a également salué les importants financements mobilisés par l'État. L'enveloppe dédiée aux opérateurs de la Tabaski dans le département est passée de 37 millions FCFA à près de 400 millions FCFA. À travers le FONSTAB, 471 projets ont déjà été financés pour un montant de plus de 2,6 milliards FCFA avec l'appui de partenaires bancaires.

Dans ce sens, l'État a aussi mobilisé 80 tonnes d'aliments subventionnés dans le département, dont 60 tonnes dédiées au marché de Missirah.