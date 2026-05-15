Tunisie: Sousse - Coup d'envoi du projet de rénovation du stade olympique

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les travaux d'installation des sièges au stade olympique de Sousse ont officiellement démarré jeudi, dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures sportives dans la région, a annoncé le gouvernorat de Sousse.

Le gouverneur de Sousse, Sofiène Tanfouri, a donné le coup d'envoi du projet lors d'une visite de terrain organisée au sein du chantier, en présence des différentes parties intervenant dans la réalisation des travaux.

Selon les autorités régionales, ce projet s'inscrit dans le suivi des projets de développement liés aux équipements sportifs et vise à améliorer les conditions d'accueil au sein du stade olympique de Sousse.

Le gouverneur a souligné que la réhabilitation des infrastructures sportives constitue un investissement stratégique pour la région, en raison de ses retombées sportives, économiques, sociales et de développement. Il a affirmé que les stades doivent évoluer pour devenir des espaces de loisirs intégrés capables de refléter le niveau des infrastructures tunisiennes et de renforcer la capacité du pays à accueillir de grandes manifestations sportives.

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Il a également appelé l'ensemble des intervenants à respecter les délais de réalisation ainsi que les cahiers des charges administratifs et techniques, afin de garantir la qualité et l'efficacité du projet.

 

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