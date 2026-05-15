Tunisie: Météo - Une canicule exceptionnelle et des températures records attendues cet été

L'expert en géographie et chercheur en climatologie, Amer Bahba, a lancé une alerte concernant les prévisions météorologiques de la saison estivale à venir. Selon plusieurs modèles climatiques internationaux spécialisés, des températures records pourraient être enregistrées cet été.

Lors d'une intervention sur de la radio, le chercheur a précisé que l'été 2026 s'annonce comme l'un des plus chauds jamais connus en Tunisie. Cette situation s'inscrit dans le cadre d'une vague de chaleur massive qui devrait déferler sur l'Europe, l'Afrique du Nord et l'ensemble du bassin méditerranéen.

Un pic attendu en juillet et août

Le spécialiste a souligné que cette canicule atteindra son apogée durant les mois de juillet et d'août. Les vagues de chaleur se succéderont de manière répétée, avec des valeurs thermiques extrêmement élevées, dépassant largement les normales saisonnières habituelles.

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Alerte immédiate sur la région

Par ailleurs, Amer Bahba a signalé qu'une vague de chaleur intense frappe actuellement la Libye, particulièrement dans le sud du pays. Les prévisions annoncent des températures pouvant atteindre les 48°C dès samedi prochain, confirmant ainsi une tendance régionale inquiétante.