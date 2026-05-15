Tunisie: Le cuir tunisien fait un bond - 2,1 milliards de dinars d'exportations en 2025

Les exportations du secteur du cuir et de la chaussure ont atteint environ 2 100 millions de dinars en 2025, dont 1 020 millions de dinars proviennent uniquement de la vente de chaussures, selon les chiffres confirmés par Riadh Berrejeb, Directeur Général du Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC).

Intervenant à la radio nationale Riadh Berrejeb a précisé que les exportations du secteur surpassent largement les importations, avec un taux de couverture s'élevant à 167 %.

Il a souligné que 70 % des exportations sont destinées aux marchés italien, français et allemand. Il a toutefois mis en avant les efforts de diversification, citant notamment l'ouverture récente vers le marché brésilien. Le directeur général a également insisté sur l'urgence d'élaborer une nouvelle stratégie pour une expansion progressive vers les marchés africains.

Concernant l'approvisionnement en matières premières, M. Berrejeb a indiqué que 55 % du cuir utilisé est d'origine locale, tandis que 45 % est importé. À cet égard, il a appelé à une meilleure valorisation des peaux issues des sacrifices de l'Aïd.

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Enfin, il a évoqué une avancée majeure pour la qualité : le Centre National du Cuir et de la Chaussure vient d'obtenir l'accréditation de ses laboratoires d'analyses et d'essais. Cette certification, conforme aux normes nationales et internationales (ISO-IEC 17025), a été délivrée par le Conseil National d'Accréditation (TUNAC) pour la période allant de mai 2026 à avril 2031.