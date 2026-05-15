Tunisie: Kasserine intensifie la lutte contre la rage - 7 000 animaux vaccinés

Plus de 7 mille animaux ont été vaccinés contre la rage dans le gouvernorat de Kasserine, depuis le début de l'année en cours, a déclaré à l'Agence TAP, le chef de service de la production animale au Commissariat régional au développement agricole, Lotfi Sayahi.

Il a indiqué que 18 contaminations chez les animaux ont été enregistrées, entre janvier et mai, ajoutant que les opérations de vaccination permettent d'assurer le suivi de la situation épidémiologique et de réduire la propagation de la maladie dans la région.

Tout citoyen est appelé à contacter les services vétérinaires concernés en cas de détection d'éventuels cas de rage, a précisé la même source.

De janvier à août 2025, la campagne nationale de vaccination contre la rage avait permis de vacciner 40 600 animaux ainsi que 7 mille animaux par les services vétérinaires privés.