Tunisie: CA - Dans la peau d'un champion

Le match face à l'OB importe pour le nouveau champion. Ce sera une fête où les trois points compteront beaucoup. Kadida suppléera Chaouat, suspendu.

Pour l'OB, le titre de champion conquis par le CA n'est pas une si bonne nouvelle pour lui. Il n'affrontera pas un champion décontracté qui n'aura pas d'intérêt pour gagner, mais plutôt une équipe déchaînée, excitée par ce derby glorieux et qui va fêter son titre dans un Radès plein à craquer et un public dans un autre monde.

Et quand on sait que Benzarti veut terminer en beauté avec son équipe, on peut deviner l'état dans lequel se trouveront les équipiers de Harzi. Les trois points sont une priorité pour l'ensemble clubiste qui veut fêter son titre comme il se doit. En trois jours, Benzarti a essayé de décompresser autant que possible et de remettre l'équipe dans son élément. L'euphorie peut créer un relâchement dont Benzarti ne veut pas entendre parler.

Côté choix, l'ossature sera encore une fois là.

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Un, deux changements sont attendus. D'abord Chaouat, signalé après les incidents du derby, cèdera probablement sa place à Sadok Kadida, joueur décisif avec l'assist du but du titre. Ce sera l'occasion pour lui de démontrer ses qualités d'avant-centre de fixation et sa capacité de marquer et de peser sur une défense béjaoise qui sera sous pression. En milieu, Benzarti peut retirer un milieu défensif, probablement Chrimi, pour un milieu offensif comme Ait Malek.

Quel que soit son choix, Benzarti veut que ce dernier match se joue sérieusement et avec tant d'efficacité en attaque. Un match digne d'un nouveau champion. Et surtout devant un public en transe et intransigeant sur les trois points.