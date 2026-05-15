Tunisie: Est - Sauver la saison

Maintenant que le mal est fait et le titre de champion de Tunisie perdu, les « Sang et Or » sont dans l'obligation de faire ce qu'il faut tout à l'heure à Ben Guerdane pour composter leur billet de la Champions League.

La victoire est impérative devant l'USBG pour que l'Espérance assure une qualification à la Ligue des champions. Un duel à distance que les «Sang et Or» seront appelés à mener avec les Sfaxiens qui leur emboîtent le pas, accusant seulement un point de retard. Par ailleurs, la mission des Espérantistes sera beaucoup plus difficile à mener que les Sfaxiens. Les camarades de Florian Danho restent sur une défaite au derby, à cause de laquelle ils ont perdu le titre de champions de Tunisie, ce qui a poussé le président du club, Hamdi Meddeb, à limoger Patrice Beaumelle.

Les Sfaxiens, eux, restent sur une large victoire ramenée du Kram où ils sont venus à bout des Marsois (3-0).

Ils ont donc le moral au top, outre qu'ils auront l'avantage d'évoluer à domicile contre les Etoilés qui ne sont pas au meilleur de leur forme.

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Jelassi revient, Tougaï suspendu

Pour assurer de meilleures conditions de préparation, les Espérantistes se sont envolés avant-hier pour Djerba où ils ont effectué une séance d'entraînement à l'arrivée. Hier, l'entraîneur intérimaire, Christian Bracconi, a effectué l'ultime séance en prévision de l'explication de Ben Guerdane.

Bracconi sera privé des services de Mohamed Amine Tougaï, suspendu par la Lnfp jusqu'à nouvel ordre après les incidents survenus au derby. Le coach «sang et or» récupérera en contrepartie Hamza Jelassi qui reprend du service après avoir purgé sa suspension. De ce fait, l'axe central sera composé du duo Meriah-Jelassi.

En ce qui concerne Béchir Ben Saïd, il a repris les entraînements collectifs depuis le début de cette semaine et est à la disposition du staff technique. Il sera en ballottage avec Amanallah Memmiche (qui a plus de chances).

Tout à l'heure, quel que soit le gardien qui sera dans la cage et les joueurs de champ qu'alignera Christian Bracconi, aussi bien au départ qu'en cours de jeu, ils savent ce qu'ils auront à faire: seule la victoire à Ben Guerdane sauvera une saison pas vraiment réussie. Autant sauver ce qui reste des meubles.