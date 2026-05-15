Tunisie: ESS - Un classico déséquilibré

Très rarement, l'ESS ne s'est retrouvée aussi distancée par le CSS, pour ce qui constitue une deas affiches du championnat...

L'ESS va disputer son dernier match de championnat à Sfax, où elle n'a strictement rien à perdre. Rien à gagner non plus, hormis une forme de prestige face à un rival traditionnel. Alors, le onze qui va disputer ce match va devoir forcer le destin, en allant au charbon, même si la dernière victoire de l'ESS à l'extérieur remonte au succès obtenu sur le fil à Kairouan, il y a 3 mois.

Finir sur une bonne note

Les Etoilés sont appelés à finir sur une note positive malgré l'écart au classement, histoire de se revigorer et se projeter définitivement sur la saison prochaine.

Un seul carton jaune récolté lors des 3 derniers matchs, à savoir celui de Moussa Senghor.

Donc Nafkha a un large choix pour présenter un onze capable de tenir la dragée haute au 3e de la Ligue 1 qui ne va rien lâcher pour obtenir une éventuelle place de dauphin... Ainsi, l'Etoile peut en profiter pour piquer au vif son adversaire et le faire douter. Avec dans les bois, Sabri Ben Hassen, Hnid en défense, Gbo au milieu et Anan ou Boutmène devant, c'est toute la colonne vertébrale de l'équipe qui devra jouer dans le bon tempo et booster ses partenaires.