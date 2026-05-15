Afrique: Haltérophilie - Championnats d'Afrique - Mohamed Amine Bouhajba remporte 3 médailles de bronze

Le Tunisien Mohamed Amine Bouhajba a décroché, mercredi soir, trois médailles de bronze dans la catégorie des 65 kg, lors des Championnats d'Afrique d'haltérophilie qui se déroulent du 10 au 17 mai à Ismaïlia, en Egypte.

Bouhajba a obtenu la médaille de bronze à l'arraché avec une barre de 121 kg, au jeté avec 146 kg, ainsi qu'au total avec 267 kg.

Chaïma Rahmouni (63 kg) avait remporté, plus tôt dans la journée, trois médailles d'or : à l'arraché avec une barre de 91 kg, à l'épaulé-jeté avec 111 kg, ainsi qu'au total avec 202 kg.

Chez les hommes, Driss Ouerthi (60 kg) avait décroché la médaille de bronze à l'arraché avec 108 kg et le bronze au total avec 232 kg.

AmenAllah Brini (60 kg) a, pour sa part, obtenu le bronze à l'épaulé-jeté avec 131 kg.

Grâce à ses athlètes, la Tunisie a, ainsi, remporté quinze médailles.