Sénégal: Thiariack - Cheikh Tidiane Diéye inaugure le réseau de drainage des eaux pluviales !

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Diéye, a procédé ce vendredi à l'inauguration du réseau de drainage des eaux pluviales de Thiariack, dans la commune de Keur Bakka.

Réalisé par le Génie militaire, l'ouvrage a été réceptionné en présence du gouverneur de Kaolack, des autorités administratives locales ainsi que des notables de la zone. Ce projet, longtemps attendu par les populations, vise à mettre fin aux difficultés causées par les eaux de ruissellement, notamment durant l'hivernage.

Le maire de Thiariack, le Pr Mamadou Bâ, s'est réjoui de la réalisation de cette infrastructure qu'il considère comme un véritable soulagement pour les habitants. " Ce ravin a longtemps constitué un obstacle pour les populations. Nous nous félicitons de la réalisation de cet ouvrage qui vient soulager tout un village. J'invite les populations à en faire un bon usage car ce sont de gros moyens qui ont été investis", a-t-il déclaré. Selon l'édile, la mairie de Thiariack a participé au financement du projet à hauteur de 4 millions de francs CFA, tandis que le reste des ressources a été mobilisé par l'État du Sénégal.

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Prenant la parole, le ministre Cheikh Tidiane Diéye a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de cette vieille doléance des populations locales. "Je suis animé par un sentiment de satisfaction car c'était une vieille doléance des populations. Nous magnifions le travail du Génie militaire pour la qualité de cet ouvrage", a indiqué le ministre.

Long de plusieurs kilomètres, le canal de drainage traverse le village avant de se déverser dans un bassin de rétention. Il va ainsi contribuer à une meilleure gestion des eaux pluviales et à la réduction des risques d'inondation dans la localité.