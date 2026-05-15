Afrique: FILID 2026 - Dakar accueille près de 30 écrivains africains et européens pour sa 5e édition

Du 19 au 22 mai 2026, Dakar accueillera la 5e édition du Festival international de littérature de Dakar (FILID), placée sous le thème : « La littérature pour un monde sans frontières ». Pendant quatre jours, la capitale vibrera au rythme des rencontres littéraires, des débats d'idées et des échanges culturels autour du livre et de la création africaine et internationale.

Cette édition réunira près de 30 écrivains africains et européens, mais aussi des critiques, éditeurs, universitaires, étudiants, journalistes et professionnels du livre. Le festival ambitionne ainsi de faire de Dakar une véritable destination littéraire ouverte sur le monde.

La leçon inaugurale sera prononcée par Dr Ndèye Astou Gueye. Plusieurs distinctions seront également décernées durant le festival, notamment le prix international de littérature Cheikh Hamidou Kane, le prix international de poésie Annette Mbaye d'Erneville, le prix national Abdoulaye Racine Senghor du roman ainsi que le prix scolaire de poésie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au programme figurent des tables rondes, ateliers, récitals de poésie, échanges, concours littéraires, circuits scolaires et animations culturelles. À travers cette initiative, les organisateurs veulent promouvoir la lecture, encourager la création littéraire et renforcer les passerelles culturelles entre les peuples. Avec cette 5e édition, le FILID confirme sa volonté d'inscrire durablement Dakar parmi les grandes scènes littéraires du continent africain.