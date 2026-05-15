Congo-Brazzaville: Football - Hugues Ngouelondélé évalue les progrès de l'Académie Alima

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est rendu à Oyo, dans le département de la Cuvette, pour faire le point sur l'évolution de l'Académie Alima. Ce déplacement marque une étape importante dans la stratégie de formation de l'élite footballistique congolaise, selon les membres de la délégation ministérielle.

Deux ans seulement après son lancement, le temple sportif de genre nouveau s'impose comme le fer de lance de la formation de l'élite congolaise. Située à 425 kilomètres au Nord de Brazzaville, l'Académie Alima s'est métamorphosée en un temps record. Le ministre a pu constater une évolution qui semble devancer les prévisions initiales, marquée par des infrastructures désormais calibrées aux standards internationaux.

L'architecture du complexe sportif d'Oyo s'est enrichie d'un nouvel édifice de deux niveaux. Ce bâtiment moderne, qui jouxte les terrains de football, associe désormais confort, esthétique et fonctionnalité, confirmant l'ambition d'offrir un cadre professionnel aux futurs champions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux jeunes pensionnaires de la promotion pilote, tous vêtus de bleu, Hugues Ngouélondélé a salué une progression spectaculaire portée par l'agilité et le professionnalisme. Pour le ministre, cette structure ne se contente pas de former des joueurs, elle prépare une élite capable de relever de grands défis grâce à un engagement et une discipline sans faille.

L'optimisme est de mise pour la relève sportive du Congo, tant les résultats enregistrés en deux ans témoignent de la réussite de ce projet audacieux intégrant réformes structurelles et formation de qualité.

Preuve de la dynamique d'excellence recherchée, une délégation de vingt-quatre pensionnaires (Sur les quarante-quatre que compte l'établissement) partira pour la France dans la nuit du 17 au 18 mai. Ce déplacement a pour but de confronter les jeunes talents congolais aux centres de formation européens, avec notamment des matches prévus contre les U14 du Paris Saint-Germain et d'autres clubs de référence.