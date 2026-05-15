Afrique Centrale: Zone Cémac - Des innovations introduites dans la production statistique

Réunis à Brazzaville du 11 au 13 mai, experts, statisticiens et partenaires techniques de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) ont évalué les progrès du programme Stat-Cémac et du projet Hiswaca. Ces travaux préparatoires ont permis d'examiner plusieurs instruments méthodologiques destinés à moderniser, harmoniser et renforcer les systèmes statistiques des États membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).

Les experts ont passé en revue les avancées enregistrées dans la modernisation des systèmes statistiques de la sous-région. Leurs assises ont notamment porté sur l'état d'exécution du programme Stat-Cémac et du projet d'Harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (Hiswaca), financé par la Banque mondiale, ainsi que sur les mécanismes d'harmonisation de la production statistique communautaire. La mise en oeuvre du projet Hiswaca dans les différents États membres présente des résultats contrastés. Au niveau régional, a précisé Roland Marc Lontchi, coordonnateur régional du projet, le Plan de travail et budget annuel 2026 de la Cémac affiche un taux d'exécution de 14,7 %, tandis que le taux global d'exécution du projet est estimé à 52,6 %.

Les experts ont examiné plusieurs documents méthodologiques majeurs destinés à renforcer l'intégration statistique sous-régionale. Parmi eux figure le guide méthodologique rénové de l'Indice harmonisé des prix à la consommation-Cémac, qui actualise les méthodes de calcul conformément aux nouvelles nomenclatures internationales. Le document a été adopté après intégration des observations techniques formulées par les participants. Ils ont aussi examiné le manuel pratique relatif à l'enregistrement des statistiques et faits d'état civil dans les pays de la Cémac. Ce document propose un cadre harmonisé pour l'enregistrement des naissances, décès et autres faits vitaux, conformément aux standards internationaux. Il devra contribuer à améliorer la couverture et la qualité des données démographiques.

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L'autre document examiné est le guide méthodologique pour la conduite des recensements généraux de la population. Ce texte intègre les innovations technologiques récentes, notamment les techniques de recensement hybride et l'utilisation de nouveaux outils numériques de collecte des données. Après examen, les experts ont validé le document et recommandé sa transmission au comité sous-régional de la statistique.

Les participants se sont également penchés sur la convention de partage des données entre la Cémac et les instituts nationaux de la statistique. Cette convention fixe les modalités de transmission, de partage et de protection des données statistiques entre les États membres et la Commission de la Cémac. Outre les questions méthodologiques, les experts ont été informés de l'état d'avancement des différentes activités d'harmonisation statistique, précisément les enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages, le commerce transfrontalier informel, les statistiques de l'emploi, les statistiques environnementales et climatiques, les bilans alimentaires ainsi que les statistiques énergétiques.

Clôturant les travaux, le commissaire de la Cémac chargé des politiques économiques, monétaires et financières, Nicolas Beyeme Nguema, s'est félicité de la qualité des échanges et des avancées enregistrées. Il a souligné que les travaux ont permis d'identifier aussi bien les progrès réalisés dans la modernisation des systèmes statistiques nationaux que les défis persistants liés aux capacités techniques et au respect des calendriers de production. Selon lui, les efforts engagés dans les domaines des statistiques de l'emploi, des statistiques environnementales et climatiques ainsi que des bilans alimentaires traduisent la volonté des États membres de disposer de données harmonisées, fiables et comparables afin d'éclairer efficacement les politiques publiques.