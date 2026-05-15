Sénégal: Linguère - La nouvelle préfète décline ses ambitions

Linguère — La nouvelle préfète de Linguère, Tening Faye, a fait part de son ambition de travailler davantage au désenclavement des territoires de ce département du nord-est du Sénégal.

Mme Faye s'est également engagée pour la modernisation de l'élevage dans cette zone sylvopastorale et le développement agricole du département qu'elle dirige désormais, dans un contexte de changement climatique.

S'exprimant lors de la cérémonie marquant son installation officielle, elle a plaidé pour "une administration de développement", davantage tournée vers les usagers et l'intérêt collectif, en mettant l'accent sur la proximité, l'écoute et la collaboration avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État.

Mme Faye a enfin rendu hommage à son prédécesseur, Modou Thiam, pour "le travail accompli et son engagement dans la mise en oeuvre des actions définies par les autorités étatiques", tout en s'engageant à poursuivre les projets déjà entamés dans le département.

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Tening Faye, première femme désignée pour diriger le département de Linguère, a été installée au cours d'une cérémonie officielle présidée par Pape Leyti Mar, adjoint au gouverneur de la région de Louga, en présence des autorités administratives, territoriales et coutumières, ainsi que de nombreux acteurs locaux venus assister à cette passation de service.

Il a également magnifié les qualités de rassembleur de M. Thiam, estimant que ce dernier a su entretenir "des relations cordiales empreintes d'amitié et de fraternité" avec les populations, les élus territoriaux et les chefs de service.

Dans son allocution, M. Mar a salué le parcours et le professionnalisme du préfet sortant, Modou Thiam, promu préfet du département de Matam.

"Par ses qualités humaines et professionnelles, il a administré cette circonscription dans la rigueur et la participation de tous les acteurs territoriaux", a déclaré l'adjoint au gouverneur, parlant du précédent sortant de Linguère dont il a salué "le sens du devoir, l'esprit de responsabilité et la conscience professionnelle élevée".

Évoquant la nomination de Tening Faye, M. Mar a indiqué que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, offre à la nouvelle préfète "l'occasion de prendre rendez-vous avec l'histoire", en devenant la première femme nommée à la tête de ce département.

Administrateur civil de formation, Mme Faye est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement moyen obtenu à la FASTEF avant d'intégrer l'École nationale d'administration (ENA) en 2016.

Elle a successivement occupé les fonctions d'adjointe au préfet de Guédiawaye, d'adjointe au gouverneur de Dakar puis de Thiès, avant d'être nommée préfet de Matam puis de Linguère.

Prenant la parole, Tening Faye a exprimé sa gratitude au président de la République, au Premier ministre Ousmane Sonko et au ministre de l'Intérieur pour la confiance placée en elle.

"Je m'engage à assumer pleinement avec loyauté et abnégation cette mission dans le respect des principes qui gouvernent ma conduite dans les affaires de la cité", a-t-elle déclaré en prenant ses nouvelles fonctions.

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment des préfets de Louga et de Kébémer, des sous-préfets du département de Linguère, du président du conseil départemental, des maires, chefs de service ainsi que d'une délégation venue de la région de Matam.