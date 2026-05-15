Sénégal: Saraya - Dix dragues détruites lors d'une opération sur le long de la Falémé

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Les éléments du Point d'appui du GARSI 2 de Saïensoutou, dans la région de Kédougou (sud-est), ont procédé récemment à la destruction de dix dragues le long de la Falémé, dans des localités de la commune de Missira Sirimanan, a appris l'APS vendredi de source sécuritaire.

"L'intervention s'est déroulée le long de la Falémé, notamment dans les villages de Wortokhaty et Toumbifara, identifiés comme des zones touchées par des activités clandestines d'orpaillage", a-t-elle déclaré.

Cette mission, conduite mercredi, a permis la destruction de dix dragues utilisées pour l'exploitation illicite de l'or.

"Les autorités entendent ainsi renforcer la surveillance des zones minières afin de lutter contre la dégradation de l'environnement et l'exploitation anarchique des ressources naturelles", a-t-elle ajouté.

Ces opérations de contrôle se multiplient dans le département de Saraya, confronté depuis plusieurs années à une forte pression liée à l'orpaillage clandestin.

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