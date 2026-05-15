Sénégal: UFOA-A U20 féminin - Sokhna Nogaye Pène porte les Lioncelles avec cinq buts en trois matchs

Dakar — La sélection sénégalaise féminine des moins de 20 ans continue de briller au tournoi de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A), à Bissau, grâce notamment à l'efficacité remarquable de son attaquante Sokhna Nogaye Pène, auteure de cinq buts en trois journées.

Cette compétition regroupant le Sénégal (tenant du titre), la Guinée-Bissau (pays hôte), le Liberia, le Mali et la Gambie, se déroule sous forme de championnat en poule unique.

Chaque équipe affrontera les autres une seule fois, et celle qui terminera en tête du classement sera sacrée championne.

Au coeur du parcours sénégalais, Sokhna Nogaye Pène s'est imposée comme l'une des joueuses les plus décisives du tournoi. En trois matchs, elle a inscrit cinq buts, portant largement l'efficacité offensive de son équipe, victorieuse à trois reprises en autant de sorties.

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L'attaquante sénégalaise a d'abord frappé fort lors de la première rencontre face à la Gambie, en ouvrant son compteur buts.

La pensionnaire de l'AS Bambey (Sénégal) a ensuite confirmé son excellente forme contre le Liberia en signant un doublé, avant de poursuivre sur la même dynamique lors du match largement remporté contre le Mali (4-0), jeudi.

Sokhna Nogaye Pène a participé à la fête en inscrivant un doublé sur penalty (69e, 90e), démontrant ainsi sa maîtrise, son efficacité et son sang-froid devant le but.

Ses performances constantes et son impact dans les moments clés lui ont valu le titre de femme du match à deux reprises, contre le Liberia et le Mali.

Sokhna Nogaye Pène s'impose déjà comme l'une des révélations majeures de la compétition et un atout déterminant pour Sénégal qui cherche à conserver son titre sous-regional

Avec ce parcours pour le moment sans faute, les Lioncelles confortent leur place de leaders au classement et filent vers un deuxième sacre consécutif.

La prochaine sortie du Sénégal est prévue dimanche à 19h GMT contre la Guinée-Bissau.