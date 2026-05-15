Sénégal: Coupe du Sénégal 2026 - Panthères de Yoff - KRAC de Thiès en barrage

15 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de rugby a annoncé, jeudi, le lancement officiel de l'édition 2026 de la Coupe du Sénégal, qui débutera par un match de barrage des quarts de finale entre les Panthères de Yoff et le Kocc Barma Rugby Athletic Club (KRAC) de Thiès.

Dans un communiqué rendu public le même jour, la structure explique que cette rencontre prévue, dimanche, au Camp Général Mountaga Diallo de Bel-Air, à partir de 15h30, déterminera la dernière équipe qualifiée pour les demi-finales de la compétition, selon un communiqué rendu public.

L'Association sportive des forces armées (ASFA), S'en Fout Le Score et Diambars XV sont les trois clubs déjà qualifiés pour le dernier carré.

La FSR présente la Coupe du Sénégal comme "un rendez-vous majeur du calendrier sportif national", mettant en avant " le dynamisme et le développement du rugby sénégalais".

Cette compétition réunit chaque année plusieurs clubs engagés dans la promotion et le développement du rugby à travers le pays, renseigne la même source.

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