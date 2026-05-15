Afrique: Championnats d'Afrique d'athlétisme 2026 - Le Sénégal poursuit sa montée en puissance à Accra

Dakar — Le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, El Hadji Bara Thiam se félicite de la montée en puissance de la délégation sénégalaise engagée aux Championnats d'Afrique d'athlétisme à Accra, après trois journées de compétition marquées par "des performances encourageantes".

Le Sénégal a déjà remporté deux médailles en saut à longueur grâce à Lys Mendy, médaillée d'argent avec un saut de 8,07 m, et Ahmad Faye, médaillé de bronze dans cette discipline avec un saut de 8 m.

Selon El Hadji Bara Thiam, ces résultats traduisent "les progrès constants de l'athlétisme sénégalais sur la scène africaine" et témoignent de "la montée en puissance de l'athlétisme sénégalais sur la scène continentale".

"Nous espérons encore davantage de performances, de médailles et de titres lors des trois journées restantes", a-t-il indiqué.

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La 24e édition des Championnats d'Afrique d'athlétisme seniors se tient jusqu'à dimanche. Des athlètes issus d'une cinquantaine de pays y participent, selon les organisateurs.

Plusieurs athlètes sénégalais se sont également illustrés lors des finales disputées durant cette troisième journée de jeudi, notamment Ndeye Arame Touré sur 100 mètres et Sofia Boye sur la même distance, dans des épreuves jugées relevées grâce à la présence des meilleures sprinteuses africaines du moment, selon M. Thiam.

En sprint masculin, le vice-champion d'Afrique en titre du 100 mètres plat, Mamadou Fall Sarr, a vu son parcours s'arrêter en demi-finale à l'issue d'une course particulièrement disputée, dominée notamment par les athlètes nigérians et ghanéens.

Les spécialistes du 400 mètres Frédéric Mendy et Abou Adama Sané ont également été éliminés en demi-finale, tout comme le champion d'Afrique en titre Cheikh Tidiane Diouf.

"Malgré ces éliminations, les relais sénégalais restent porteurs d'espoir pour la suite de la compétition", a soutenu le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, rappelant que les équipes masculine et féminine du 4x100 mètres ont décroché leur qualification pour les finales prévues vendredi.

"C'est une belle récompense pour le travail accompli par nos sprinteurs. Les relais auront à coeur de défendre fièrement les couleurs nationales face aux meilleures nations africaines", a souligné El Hadji Bara Thiam.

Les relais sénégalais poursuivent par ailleurs leur préparation en perspective des Championnats du monde prévus à Beijing en 2027, après leur récente qualification à cette compétition mondiale.

Après avoir remporté la médaille d'argent des Championnats du monde d'athlétisme en salle 2026, disputés en Pologne en mars dernier, l'équipe masculine du relais 4x400 m du Sénégal s'est qualifiée dimanche à Gaborone (Botswana) pour les Championnats du monde de Beijing 2027.

Pour la quatrième journée prévue vendredi, plusieurs athlètes sénégalais sont particulièrement attendus, parmi lesquels Louis François Mendy sur le 110 mètres haies, Sally Sarr au triple saut ainsi qu'Ahmad Faye dans cette même discipline.

"Ce sont des athlètes capables de réaliser d'excellentes performances et d'aller chercher des médailles, voire des titres continentaux", a estimé le vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme.

Il a également salué le travail d'encadrement assuré par le directeur technique national, Pape Serigne Diène, ainsi que la détermination des athlètes.

Au total, 21 athlètes sénégalais (15 hommes et 6 femmes) prennent part aux Championnats d'Afrique, ouverts mardi dans la capitale ghanéenne.

Les Championnats d'Afrique d'athlétisme ont été endeuillés mercredi par le décès du président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), le colonel Hamad Kalkaba Malboum, survenu le 13 mai à Yaoundé, à l'âge de 75 ans.

Ancien athlète, officier supérieur de l'armée camerounaise et dirigeant sportif parmi les plus influents du continent, Hamad Kalkaba Malboum était également président du Comité national olympique et sportif du Cameroun.

Le patron de la Confédération africaine d'athlétisme n'avait pas fait le déplacement au Ghana.