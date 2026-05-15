Afrique: CAN U17 - L'Ouganda, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud leaders, après la première journée

Dakar — L'Ouganda, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se sont distingués à l'issue de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations masculine des moins de 17 ans (CAN U17), en terminant en tête de leur poule, tandis que le Sénégal a chuté d'entrée.

La CAN U17 a démarré mercredi au Maroc avec les matchs des groupes A et B.

Les derniers matchs de cette première journée de compétition se sont disputés jeudi à Salé, au Maroc.

Le Sénégal, logé dans le groupe D, a raté son entame en compétition en s'inclinant devant l'Afrique du Sud (1-2). Ce succès permet aux Sud-Africains de prendre seuls la tête de cette poule avec trois points.

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Dans l'autre rencontre de ce groupe, l'Algérie et le Ghana se sont neutralisés (2-2).

La Tanzanie occupe seule la tête du groupe C après son large succès contre le Mozambique (3-0). Le Mali et l'Angola se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) et occupent les deuxième et troisième places.

Les matchs des groupes A et B se sont joués mercredi, en ouverture de la compétition.

L'Ouganda a pris les commandes du groupe B après sa large victoire face à la RD Congo (3-0). La Côte d'Ivoire suit en deuxième position grâce à son succès contre le Cameroun (2-0). Camerounais et Congolais ferment la marche sans point.

Dans le groupe A, la Tunisie et le Maroc se sont neutralisés (1-1), tandis que l'Égypte et l'Éthiopie ont fait match nul vierge (0-0).

Les quatre équipes comptent chacune un point.

La compétition reprendra samedi avec les matchs de la deuxième journée, déjà décisifs pour la qualification pour les quarts de finale.

Les équipes demi-finalistes de la CAN U17 seront qualifiées pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie, prévue au Qatar en novembre 2026.

Voici le programme de la deuxième journée :

Samedi

Tunisie-Égypte (13h GMT)

Cameroun-Ouganda (16h GMT)

Éthiopie-Maroc (19h GMT)

RD Congo-Côte d'Ivoire (19h GMT)

Dimanche

Angola-Tanzanie (13h GMT)

Afrique du Sud-Algérie (16h GMT)

Ghana-Sénégal (16h GMT)

Mozambique-Mali (19h GMT)