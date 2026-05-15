Sénégal: Zone des Niayes - Le CRADESC dégage 60 millions FCFA pour quatre sociétés coopératives agricoles

Mboro ( Tivaouane) — Le Centre de recherche et d'action pour les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC) annonce avoir dégagé une enveloppe de 60 millions de francs CFA destinée à soutenir quatre sociétés coopératives agricoles de la zone des Niayes, dans le cadre d'un fonds rotatif.

Ce financement cible surtout les aspects liés à la transformation, à la commercialisation et à l'inclusion des femmes et des jeunes.

Dans une première phase, quatre des dix coopératives que compte l'Union des sociétés coopératives de la zone, ont été sélectionnées, pour bénéficier chacune d'un financement de 15 millions FCFA, destiné à faciliter l'accès aux intrants, à soutenir la commercialisation des productions agricoles et à développer des activités de transformation.

Selon Moussa Mamadou Baldé, responsable du programme de sécurité alimentaire et de résilience du CRADESC, cette initiative vise à consolider l'agriculture familiale dans les Niayes, un modèle considéré comme un pilier stratégique de l'économie sociale et solidaire au Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il prenait part à un atelier de deux jours, consacré au renforcement des capacités des coopératives agricoles, notamment celles regroupant des producteurs en situation de handicap.

La formation a porté sur les rôles et responsabilités des membres des conseils d'administration ainsi que sur les mécanismes de contrôle et de gouvernance des comités de surveillance.

"Après la structuration des acteurs en sociétés coopératives, il était nécessaire de les accompagner sur les plans managérial, technique et financier, afin d'améliorer leur viabilité économique", a-t-il expliqué.

Le dispositif prévoit qu'au moins 30 % des financements soient orientés vers des initiatives portées par les femmes et les jeunes, notamment dans la transformation des produits horticoles et fruitiers.

Le fonds mis en place sous une forme rotative, avec un taux d'intérêt social de 1 %, devra être fructifié sur une période de 12 mois, avant d'être réaffecté à d'autres coopératives bénéficiaires.

Le responsable a souligné que les Niayes disposent d'atouts naturels majeurs pour l'horticulture, notamment des terres fertiles, une nappe phréatique accessible et un climat favorable.

Il a également salué le dynamisme entrepreneurial des producteurs locaux, ainsi que la proximité des marchés urbains capables d'absorber une importante production agricole.

"Ces coopératives jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'approvisionnement du marché sénégalais en produits comme l'oignon et la pomme de terre, malgré les défis persistants liés au stockage et à la commercialisation", a-t-il indiqué.

Aminata Kamité, présidente du Réseau des femmes transformatrices et productrices de la commune de Keur Moussa, a salué un financement qui, dit-elle, permettra aux femmes de renforcer leur présence dans la chaîne de valeur agricole.

"Ce fonds va nous permettre d'acheter les productions issues des récoltes en cours, de développer la transformation et d'augmenter la valeur ajoutée de nos activités", a-t-elle déclaré, mettant en avant l'expérience acquise par les organisations féminines dans ce domaine.

Le président de la coopérative de Rao, Ousseynou Gaye, a estimé, pour sa part, que cette initiative répond à des préoccupations majeures des organisations paysannes de l'axe Dakar-Saint-Louis, notamment en matière d'accès aux intrants, de transformation et de commercialisation.

À travers ce programme, le CRADESC entend promouvoir un modèle agricole inclusif et durable, fondé sur la structuration des producteurs et le renforcement des capacités économiques des territoires ruraux.